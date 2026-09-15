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15.09.2026 05:49:38

Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation wird eröffnet

HANNOVER (dpa-AFX) - In Hannover dreht sich in den kommenden Tagen alles um Lastwagen, Transporter und Lösungen für Logistiker. Zur Eröffnungsfeier der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation am Dienstag (10.00 Uhr) werden Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) erwartet. Außerdem sollen Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sowie als Gastgeberin die Chefin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, sprechen.

Bis Sonntag können sich Besucherinnen und Besucher auf dem Messegelände in der niedersächsischen Landeshauptstadt über Neuheiten der Branche informieren. Die fast 1.600 Aussteller zeigen dem VDA zufolge mehr als 150 Weltpremieren und neue Produkte. Mehr als 70 Prozent der Aussteller kommen demnach aus dem Ausland, rund ein Drittel nimmt erstmals an der Messe teil.

Darunter sind bekannte Marken wie Daimler Truck, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) Vans, VW (Volkswagen (VW) vz) Nutzfahrzeuge, MAN, Scania, Renault und Volvo. Auch Zulieferer wie Bosch, der Batteriehersteller CATL, ZF Friedrichshafen und Mahle sind vertreten. Daneben sind mehrere Hundert Aussteller aus China, wie Sinotruk, FAW Trucks und BYD, nach Hannover gereist.

Im Mittelpunkt der Messe stehen alternative Antriebe, digitale Technologien sowie automatisiertes und autonomes Fahren. Gezeigt werden unter anderem batterieelektrische und wasserstoffbetriebene Lastwagen. Nach Angaben des VDA stehen auch mehr als 80 Fahrzeuge für Probefahrten bereit./jwe/DP/stw

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