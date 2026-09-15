Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|
15.09.2026 05:49:38
Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation wird eröffnet
HANNOVER (dpa-AFX) - In Hannover dreht sich in den kommenden Tagen alles um Lastwagen, Transporter und Lösungen für Logistiker. Zur Eröffnungsfeier der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation am Dienstag (10.00 Uhr) werden Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) erwartet. Außerdem sollen Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sowie als Gastgeberin die Chefin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, sprechen.
Bis Sonntag können sich Besucherinnen und Besucher auf dem Messegelände in der niedersächsischen Landeshauptstadt über Neuheiten der Branche informieren. Die fast 1.600 Aussteller zeigen dem VDA zufolge mehr als 150 Weltpremieren und neue Produkte. Mehr als 70 Prozent der Aussteller kommen demnach aus dem Ausland, rund ein Drittel nimmt erstmals an der Messe teil.
Darunter sind bekannte Marken wie Daimler Truck, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) Vans, VW (Volkswagen (VW) vz) Nutzfahrzeuge, MAN, Scania, Renault und Volvo. Auch Zulieferer wie Bosch, der Batteriehersteller CATL, ZF Friedrichshafen und Mahle sind vertreten. Daneben sind mehrere Hundert Aussteller aus China, wie Sinotruk, FAW Trucks und BYD, nach Hannover gereist.
Im Mittelpunkt der Messe stehen alternative Antriebe, digitale Technologien sowie automatisiertes und autonomes Fahren. Gezeigt werden unter anderem batterieelektrische und wasserstoffbetriebene Lastwagen. Nach Angaben des VDA stehen auch mehr als 80 Fahrzeuge für Probefahrten bereit./jwe/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler Truck
|
14.09.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
14.09.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.09.26
|Wasserstoff-Offensive bei Daimler Truck - Aktie im Plus (dpa-AFX)
|
10.09.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Daimler Truck auf 63 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
10.09.26
|RBC Capital Markets beurteilt Daimler Truck-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
|
07.09.26
|Apple, McDonald‘s, Micron, Brenntag, Daimler Truck, Robinhood - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
07.09.26
|Apple, McDonald‘s, Micron, Brenntag, Daimler Truck, Robinhood - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
07.09.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Daimler Truck
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|27.05.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|44,05
|-0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen hielten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.