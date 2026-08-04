Renault Aktie

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WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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04.08.2026 07:09:00

Renault Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Franzosen hätten für das erste Halbjahr genau die versprochenen Ergebnisse geliefert und ragten damit heraus, schrieb Philippe Houchois am Montag. Sie widerstünden damit der China-Konkurrenz. Houchois hob nach der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen seine Schätzungen an./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
28,44 € 		Abst. Kursziel*:
12,52%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
27,79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,15%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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