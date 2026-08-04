NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Franzosen hätten für das erste Halbjahr genau die versprochenen Ergebnisse geliefert und ragten damit heraus, schrieb Philippe Houchois am Montag. Sie widerstünden damit der China-Konkurrenz. Houchois hob nach der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen seine Schätzungen an./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.