Renault Aktie
|28,20EUR
|-0,42EUR
|-1,47%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Renault mit einem unveränderten Kursziel von 31,50 Euro von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Henning Cosman begründete dies am Donnerstag mit dem starken Lauf der Aktien. Er lobte das Management und die Ziele für 2028, die um mehr als ein Viertel über den Markterwartungen lägen. Die Konkurrenz in Europa sei jedoch hart und es bedürfe immenser Einsparungen. Cosman kappte seine Prognosen bis 2028 und bevorzugt VW./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 19:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
31,50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
28,71 €
|
Abst. Kursziel*:
9,72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,70%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
|
09:28
|Schwacher Handel: CAC 40 zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Renault auf 'Equal Weight' - Ziel 31,50 Euro (dpa-AFX)
|
20.08.26
|Schwacher Handel: CAC 40 schließt im Minus (finanzen.at)
|
20.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
20.08.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.08.26
|Börse Paris: CAC 40 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|Börse Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|06:49
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|06:49
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|27,90
|-2,52%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:39
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:39
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:44
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:31
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|07:05
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|06:44
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets