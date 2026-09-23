Renault Aktie
|26,57EUR
|-0,67EUR
|-2,46%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Renault auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der zunehmende Erfolg chinesischer Automarken in Europa werde als existenzielle Bedrohung der hiesigen Hersteller wahrgenommen, sei aber nicht die erste Herausforderung aus Asien, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Entgegen einer weitverbreiteten Wahrnehmung hätten unter den Masseherstellern aber nur die Marken der Auto-Holding Stellantis Marktanteile an die chinesische Konkurrenz verloren. Volkswagen, Renault, BMW und Mercedes-Benz seien gegen diese zwar nicht immun, behaupteten sich aber besser, als es ihnen die Investoren zugeständen./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
26,60 €
|
Abst. Kursziel*:
50,38%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
26,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,55%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
|
17:58
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
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15:58
|Börse Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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12:27
|Handel in Paris: So steht der CAC 40 am Mittwochmittag (finanzen.at)
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10:03
|CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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09:28
|Aufschläge in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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22.09.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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22.09.26
|Börse Paris: So performt der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 legt zu (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
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|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|15:46
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|15:46
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|26,51
|-2,68%
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|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:24
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|16:09
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|15:49
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|15:46
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|15:46
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|15:45
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|15:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|15:40
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:40
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:18
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:11
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|14:09
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|13:41
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:40
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:33
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:32
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:46
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:28
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:48
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:45
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|08:33
|Linde Buy
|UBS AG
|08:22
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:19
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:11
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research