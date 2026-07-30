Renault Aktie
|27,79EUR
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WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
30.07.2026 12:46:37
Renault Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Autokonzern habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow sei stark ausgefallen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,90 €
|
Abst. Kursziel*:
61,29%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,93%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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