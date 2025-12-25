NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.12.2025 15:45:00
Nvidia: Vertragsschluss mit Inferenz-Chip-Startup
Nvidia hat einen Lizenzvertrag mit dem Chip-Startup Groq vereinbart, auch wechseln Groq Mitarbeiter im Rahmen des 20-Milliarden-Deals zu Nvidia. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
00:36
|Nvidia to poach top staff from AI chip start-up Groq in licensing deal (Financial Times)
|
24.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.12.25
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
24.12.25