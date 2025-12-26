NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

Keine finanziellen Details 26.12.2025 20:07:00

NVIDIA-Aktie legt zu: Nicht-exklusive Produktlizenz von Groq erhalten - Teil der Mitarbeiter wird übernommen

NVIDIA-Aktie legt zu: Nicht-exklusive Produktlizenz von Groq erhalten - Teil der Mitarbeiter wird übernommen

Für die Anteilsscheine des Chipriesen NVIDIA geht es vor dem Wochenende aufwärts.

Die NVIDIA-Aktien steigen als einer besten Werte im NASDAQ 100 zeitweise um 2,07 Prozent auf 192,52 US-Dollar. Der Chipexperte hat vom KI-Startup Groq eine nicht-exklusive Produktlizenz erhalten und übernimmt einen Teil der Mitarbeiter. Groq werde weiter ein unabhängiges Unternehmen sein, hieß es auf deren Webseite. Finanzielle Details wurden von beiden Unternehmen nicht genannt. Zuvor hatte ein Bericht des US-Finanzsenders, demzufolge NVIDIA Groq für 20 Milliarden US-Dollar kaufen wolle, für Aufregung gesorgt.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX

So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren abgeworfen

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

NVIDIA Corp. 160,40 2,90%

NVIDIA Corp. 160,40 2,90% NVIDIA Corp.

