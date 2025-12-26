NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Keine finanziellen Details
|
26.12.2025 20:07:00
NVIDIA-Aktie legt zu: Nicht-exklusive Produktlizenz von Groq erhalten - Teil der Mitarbeiter wird übernommen
Die NVIDIA-Aktien steigen als einer besten Werte im NASDAQ 100 zeitweise um 2,07 Prozent auf 192,52 US-Dollar. Der Chipexperte hat vom KI-Startup Groq eine nicht-exklusive Produktlizenz erhalten und übernimmt einen Teil der Mitarbeiter. Groq werde weiter ein unabhängiges Unternehmen sein, hieß es auf deren Webseite. Finanzielle Details wurden von beiden Unternehmen nicht genannt. Zuvor hatte ein Bericht des US-Finanzsenders, demzufolge NVIDIA Groq für 20 Milliarden US-Dollar kaufen wolle, für Aufregung gesorgt.
Redaktion finanzen.at / dpa-AFX
Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
