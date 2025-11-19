NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
19.11.2025 22:38:00
Nvidia-Aktie steigt: Chiphersteller übertrifft Erwartungen mit starkem Wachstum
Chiphersteller Nvidia profitiert weiter vom KI-Boom und steigert seinen Umsatz im dritten Quartal um satte 62 Prozent. Die Aktie legte nachbörslich um zwei Prozent zu und übertraf damit die Erwartungen vieler Experten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
