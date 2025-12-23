NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
23.12.2025 15:07:00
Nvidia and AMD Just Got Some Interesting News About the China Market
In today's video, I discuss recent updates affecting Nvidia (NASDAQ: NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), and other AI stocks. To learn more, check out the short video, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were the after-market prices of Dec. 22, 2025. The video was published on Dec. 22, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
20:04
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20:04
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20:04
|Freundlicher Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
18:02
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
18:02
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18:02
|Zuversicht in New York: S&P 500 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
16:02
|Stabiler Handel in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart um seinen Schlusskurs vom Montag (finanzen.at)
|
16:02
|Freundlicher Handel: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)