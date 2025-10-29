NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
29.10.2025 12:24:00
Nvidia just became the first $5 trillion company. Here’s how big that really is.
A $5 trillion market capitalization would be larger than the combined market values of Broadcom, TSMC, AMD, ASML, Micron, Lam Research, Qualcomm, Intel and Arm.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
