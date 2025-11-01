NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

01.11.2025 23:15:00

Nvidia Just Made a Game-Changing Move

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has pretty much ruled the world of artificial intelligence (AI) data centers in recent times, and this is thanks to the power of its chips. The company's graphics processing units (GPUs) are the key tools needed for both the development and use of AI -- they fuel the training of models as well as the inferencing phase that involves the model actually thinking through a problem and solving it.All of this has driven major revenue growth at the company, and Nvidia even said recently that from the last quarter of this fiscal year and through the four quarters of the coming year, it's expecting half a trillion dollars of revenue so far. This is due to orders for its current Blackwell system and the upcoming Rubin platform.This news is fantastic, and Nvidia is proving that it will continue its data center dominance. Now, in addition to this, Nvidia just made another move that should be a game-changer -- allowing the company to expand its strengths into something that's central to our daily lives. Let's check it out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
