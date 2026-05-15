ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 245 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen des KI-Chip-Spezialisten seine Umsatzprognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr angehoben, schrieb Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seine Quartals-Umsatzschätzung sieht er mit 81 Milliarden Dollar rund 3 Milliarden Dollar über der Mitte der Unternehmens-Zielspanne./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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