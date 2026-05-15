NVIDIA Aktie
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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 245 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen des KI-Chip-Spezialisten seine Umsatzprognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr angehoben, schrieb Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seine Quartals-Umsatzschätzung sieht er mit 81 Milliarden Dollar rund 3 Milliarden Dollar über der Mitte der Unternehmens-Zielspanne./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 231,83
|
Abst. Kursziel*:
18,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 235,74
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,65%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
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