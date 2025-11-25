NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.11.2025 11:04:00
Nvidia says it’s not Enron. Michael Burry makes a different dot-com parallel.
Nvidia and Michael Burry, the famed investor who was chronicled in The Big Short by spotting the subprime bubble, appear to be in a war of words.
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
