Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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27.08.2026 17:01:19
Nvidia Still Dominates AI Chips. Meta, Google and Amazon Still Want Their Own.
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Nachrichten zu Amazon
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27.08.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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27.08.26
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25.08.26
|Amazon-Aktie in Rot: Millionenschwerer Umbau eines Logistikzentrums geplant (dpa-AFX)
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25.08.26
|KORREKTUR: Amazon baut Logistikzentrum für hohen Millionenbetrag um (dpa-AFX)
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25.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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21.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
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21.08.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones mittags steigen (finanzen.at)
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21.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)