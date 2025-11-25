:be Aktie

:be für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0

25.11.2025 20:34:34

Nvidia Stock Drops on Rumored Google-Meta Chip Deal. Should Investors Be Worried?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock is pulling back in Tuesday's trading as investors react to some big news in the tech sector. The artificial intelligence (AI) hardware leader's share price was down 4.3% as of 2:30 p.m. ET and had been down as much as 7.1% earlier in the session. According to a new report from The Information, Meta Platforms is lining up to purchase Alphabet's tensor processing units (TPUs). Should Nvidia investors be worried? Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
