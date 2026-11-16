Nvidia Stock Is Down About a Third From Its October Peak. Here's My Estimate for 2030.

Shares of Nvidia (NASDAQ:NVDA) ended Oct. 6 at $239.24, a record close. As I write this, they trade near $159, about a third lower.

Some of the fall came this past week. Shares slid 4% on Nov. 12, when Nvidia's board announced Jensen Huang's resignation as CEO. Colette Kress, the company's CFO, is filling in as interim CEO while the board looks for a permanent one.

But the business is growing faster than it was a year ago. And management has already given a rough outlook for its next fiscal year.

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