WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

Kursverlauf 03.02.2026 20:04:39

NYSE-Handel Dow Jones leichter

Der Dow Jones verliert am Dienstag an Wert.

Um 20:02 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,11 Prozent auf 48 861,44 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,779 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,27 Prozent schwächer bei 48 777,77 Punkten, nach 49 407,66 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 653,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 48 859,94 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, notierte der Dow Jones bei 48 382,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, notierte der Dow Jones bei 47 336,68 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 03.02.2025, den Wert von 44 421,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,990 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 49 653,13 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Verizon (+ 3,62 Prozent auf 46,23 USD), Home Depot (+ 2,69 Prozent auf 324,55 EUR), Walmart (+ 2,51 Prozent auf 127,17 USD), Merck (+ 2,50 Prozent auf 116,20 USD) und Cisco (+ 2,28 Prozent auf 82,48 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil IBM (-9,37 Prozent auf 285,23 USD), Salesforce (-7,88 Prozent auf 194,19 USD), NVIDIA (-3,69 Prozent auf 178,77 USD), Microsoft (-3,02 Prozent auf 410,57 USD) und Amazon (-2,74 Prozent auf 236,30 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26 460 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,931 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,14 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

Analysen zu Microsoft Corp.

29.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
29.01.26 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Amazon 197,90 0,40% Amazon
Apple Inc. 232,80 -0,62% Apple Inc.
Cisco Inc. 68,97 0,17% Cisco Inc.
Home Depot 327,70 0,02% Home Depot
IBM Corp. (International Business Machines) 244,65 0,00% IBM Corp. (International Business Machines)
Merck Co. 99,50 -0,40% Merck Co.
Microsoft Corp. 347,75 -0,77% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 150,72 1,54% NVIDIA Corp.
Salesforce 169,40 0,18% Salesforce
Verizon Inc. 39,67 -0,25% Verizon Inc.
Walmart 108,38 -0,04% Walmart

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 49 501,30 0,53%

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX leichter -- DAX gibt nach -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Verlusten. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

