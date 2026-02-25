Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
25.02.2026 13:30:00
Offener Brief: Google gefährdet das offene Android
Google will App-Installationen außerhalb des Play Store erschweren, wenn sich Entwickler nicht registrieren. Ein offener Brief fordert die Abkehr von dem Plan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!