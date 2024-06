OMV-Aktie deutlich tiefer nach Dividendenabschlag

Die OMV-Aktien geben am Mittwoch kräftig nach. Schuld daran ist jedoch die erfolgte Dividendenausschüttung.

Bei seiner Hauptversammlung im Mai hatte das ATX -Schwergewicht eine Dividende in Höhe von 5,05 Euro je Aktie beschlossen. Sie setzt sich aus 2,95 Euro reguläre Dividende und 2,10 Euro Sonderdividende zusammen und wurde nun an die Aktionäre ausbezahlt.

An der Wiener Börse stehen die OMV-Aktien zur Wochenmitte zeitweise 9,18 Prozent tiefer bei 40,98 Euro. Damit kosten sie 4,14 Euro weniger als zum Handelsschluss am Vortag. Ohne die Dividendenausschüttung, die höher ausfiel als der Kursabschlag, lägen die Aktien somit eigentlich im Plus.

Redaktion finanzen.at / APA