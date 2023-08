OMV-Aktie steigt dennoch an: OMV-Kunststofftochter Borealis erleidet deutlichen Gewinneinbruch im ersten Halbjahr 2023

Die Umsatzerlöse gingen von 5,1 Mrd. auf gut 3,8 Mrd. Euro zurück, das Betriebsergebnis sank von 664,8 Mio. auf 108,3 Mio. Euro und der Nettogewinn von 1,828 Mrd. auf 97,2 Mio. Euro. Begründet wird der Einbruch mit niedrigeren Marktpreisen, einem schwächeren europäischen Polyolefinmarkt sowie einem stark rückläufigen Stickstoffgeschäft.

Auch der Beitrag der Beteiligung Borouge zum Nettogewinn von Borealis fiel in den ersten sechs Monaten geringer aus, was auf den Turnaround von Borouge 2 im ersten Quartal und geringere Produktionsmengen zurückgeführt wird, wie aus dem Halbjahresbericht hervorgeht. Das Petrochemie-Unternehmen Borouge ist ein Joint Venture von Borealis mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Derzeit prüfen die OMV und Abu Dhabi eine Zusammenlegung von Borealis und Borouge. Durch eine Fusion könnte ein Konzern mit zweistelliger Milliardenbewertung entstehen.

Borealis hat die Konzernzentrale in Wien, beschäftigt rund 6.000 Leute und ist in mehr als 120 Ländern aktiv. Im Jahr 2022 wurde ein Nettogewinn von 2,1 Mrd. Euro erwirtschaftet. Borealis steht zu 75 Prozent im Eigentum der OMV, die restlichen 25 Porzent befinden sich im Eigentum der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).

Die OMV-Papiere stiegen an der Wiener Börse letztlich um 0,8 Prozent auf 42,85 Euro.

