OMV-Aktie tiefer: OMV steigert Kunststoffrecycling und reduziert CO2-Emissionen

Der teilstaatliche OMV-Konzern hat am Donnerstag von der Implementierung einer neuen Anlage am Standort Schwechat zur Verarbeitung schwer recyclebarer Kunststoffe berichtet.

Die Verarbeitungskapazität beläuft sich demnach auf bis zu 16.000 Tonnen im Jahr. In die neue, firmeneigene, sogenannte ReOil-Technologie seien 15 Jahre Entwicklungsarbeit gegangen. Die CO2-Emissionen sinken im Vergleich zur Verbrennung von Kunststoffmüll den Angaben zufolge um ein Drittel.

"Die Inbetriebnahme der neuen ReOil-Anlage ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg, spätestens bis 2050 klimaneutral zu werden", so OMV-Chef Alfred Stern in einer Aussendung. Die erste Pilotanlage war seit 2018 in Betrieb. Dort seien gut 2,1 Millionen Kilogramm Kunststoffabfälle nachhaltig verarbeitet worden. Der erfolgreiche Betrieb dieser Pilotanlage führte laut OMV zur Entscheidung, eine größere, hochskalierte Anlage zu errichten, die der Konzern nun fertiggestellt und in Betrieb genommen hat.

Im nächsten Schritt entwickelt die OMV laut Eigenangaben eine erste großtechnische Industrieanlage für chemisches Recycling. Die endgültige Investitionsentscheidung für diese Anlage unterliegt aber noch internen Genehmigungen. Dieser Tage erhielt die börsennotierte Firma eine Zusage von bis zu 81,6 Millionen Euro an EU-Fördermitteln für die großtechnische, industrielle ReOil-Anlage. Das ist die größte öffentliche Förderung, die der OMV-Konzern jemals erhalten hat.

Die OMV-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 0,52 Prozent tiefer bei 45,68 Euro.

phs/kre

APA