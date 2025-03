OMV-Aktie zieht an: Berenberg stuft hoch

Das Kursziel für die Titel des Öl- und Gaskonzerns wurde vom zuständigen Experten Henry Tarr gleichzeitig von 43 auf 56 Euro erhöht. Zum Vergleich: Am Dienstag an der Wiener Börse notierten die OMV -Aktien zeitweise bei 45,52 Euro mit plus 2,43 Prozent.

Die teilstaatliche OMV und ihr Großaktionär ADNOC aus Abu Dhabi haben sich zuletzt auf die Gründung eines gemeinsamen Petrochemie-Unternehmens geeinigt, in das sie ihre beiden Chemietöchter Borealis und Borouge einbringen werden. Die Experten erwarten davon einen positiven Einfluss auf die Dividendenentwicklung. Zudem sehen sie für das neue Unternehmen "Borouge Group International" ein signifikantes Wachstumspotenzial.

Die Berenberg-Experten erwarten für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn je Aktie von 6,06 Euro. In den zwei Folgejahren soll er bei 5,74 bzw. 5,62 Euro liegen. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,75 Euro für 2025, sowie 4,89 bzw. 4,84 Euro für 2026 bzw. 2027.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

