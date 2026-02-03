NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
03.02.2026 02:35:28
OpenAI is unsatisfied with some Nvidia chips and looking for alternatives: sources
[SAN FRANCISCO] OpenAI is unsatisfied with some of Nvidia’s latest artificial intelligence (AI) chips, and it has sought alternatives since last year,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert nachmittags (finanzen.at)