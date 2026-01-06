Stabiler Handel: SDAX mittags an Nulllinie

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,00 Prozent auf 17 550,99 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 93,085 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,098 Prozent stärker bei 17 568,64 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 551,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 569,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 529,13 Zählern.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der SDAX mit 16 905,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 476,51 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 06.01.2025, bei 14 024,05 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell SAF-HOLLAND SE (+ 3,87 Prozent auf 15,58 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,32 Prozent auf 15,55 EUR), Dürr (+ 2,41 Prozent auf 23,35 EUR), EVOTEC SE (+ 1,74 Prozent auf 5,61 EUR) und PATRIZIA SE (+ 1,73 Prozent auf 8,25 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen adesso SE (-2,99 Prozent auf 87,70 EUR), Siltronic (-2,73 Prozent auf 53,50 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,89 Prozent auf 4,79 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,72 Prozent auf 85,80 EUR) und Hypoport SE (-1,69 Prozent auf 127,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 523 526 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 8,150 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,15 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at