NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
|SDAX-Entwicklung
|
04.12.2025 09:30:06
Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen
Am Donnerstag tendiert der SDAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,97 Prozent höher bei 16 742,80 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 82,709 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,601 Prozent auf 16 680,89 Punkte an der Kurstafel, nach 16 581,23 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 742,80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 672,86 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des SDAX
Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,907 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 04.11.2025, einen Stand von 16 280,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 461,95 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 775,62 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 20,56 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SDAX
Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Formycon (+ 7,73 Prozent auf 25,10 EUR), Schaeffler (+ 3,14 Prozent auf 7,24 EUR), PVA TePla (+ 2,90 Prozent auf 22,68 EUR), Hypoport SE (+ 2,76 Prozent auf 133,80 EUR) und NORMA Group SE (+ 2,56 Prozent auf 13,62 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen KWS SAAT SE (-2,77 Prozent auf 66,80 EUR), Grand City Properties (-1,15 Prozent auf 10,34 EUR), STRATEC SE (-0,86 Prozent auf 23,15 EUR), Verve Group (-0,72 Prozent auf 1,65 EUR) und Salzgitter (-0,57 Prozent auf 34,94 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 189 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 6,619 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,68 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
