NORMA Group Aktie

NORMA Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX-Entwicklung 04.12.2025 09:30:06

Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Aktueller Marktbericht zum SDAX.

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,97 Prozent höher bei 16 742,80 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 82,709 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,601 Prozent auf 16 680,89 Punkte an der Kurstafel, nach 16 581,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 742,80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 672,86 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,907 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 04.11.2025, einen Stand von 16 280,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 461,95 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 775,62 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 20,56 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Formycon (+ 7,73 Prozent auf 25,10 EUR), Schaeffler (+ 3,14 Prozent auf 7,24 EUR), PVA TePla (+ 2,90 Prozent auf 22,68 EUR), Hypoport SE (+ 2,76 Prozent auf 133,80 EUR) und NORMA Group SE (+ 2,56 Prozent auf 13,62 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen KWS SAAT SE (-2,77 Prozent auf 66,80 EUR), Grand City Properties (-1,15 Prozent auf 10,34 EUR), STRATEC SE (-0,86 Prozent auf 23,15 EUR), Verve Group (-0,72 Prozent auf 1,65 EUR) und Salzgitter (-0,57 Prozent auf 34,94 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 189 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 6,619 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,68 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Hypoport SEmehr Nachrichten

Analysen zu HAMBORNER REITmehr Analysen

18.11.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.11.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
01.10.25 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
05.08.25 HAMBORNER REIT Buy Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Formycon AG 25,00 4,82% Formycon AG
Grand City Properties S.A. 10,44 0,38% Grand City Properties S.A.
HAMBORNER REIT 4,54 -0,44% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 135,20 2,27% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,20 -1,75% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 28,25 -0,53% Mutares
NORMA Group SE 13,64 3,18% NORMA Group SE
PVA TePla AG 22,88 4,00% PVA TePla AG
Salzgitter 35,38 0,74% Salzgitter
Schaeffler AG 7,32 4,27% Schaeffler AG
Stabilus SE 20,80 1,46% Stabilus SE
STRATEC SE 23,20 0,87% STRATEC SE
Verve Group 1,64 -1,38% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 785,27 1,23%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen