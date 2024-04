Optimismus in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag steht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,16 Prozent im Plus bei 27 180,52 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 250,787 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,019 Prozent auf 27 131,44 Punkte an der Kurstafel, nach 27 136,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 27 048,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 217,99 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, notierte der MDAX bei 25 983,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26 323,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der MDAX mit 27 198,33 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,27 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 4,53 Prozent auf 12,91 EUR), Delivery Hero (+ 3,69 Prozent auf 33,18 EUR), HelloFresh (+ 3,54 Prozent auf 6,60 EUR), KION GROUP (+ 3,49 Prozent auf 49,52 EUR) und SMA Solar (+ 2,39 Prozent auf 51,35 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-7,57 Prozent auf 38,84 EUR), Scout24 (-2,26 Prozent auf 69,30 EUR), Aroundtown SA (-2,01 Prozent auf 1,78 EUR), CTS Eventim (-1,87 Prozent auf 83,75 EUR) und WACKER CHEMIE (-1,81 Prozent auf 113,65 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 588 509 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 18,489 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

