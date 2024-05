Optimismus in London: FTSE 100 klettert

Für den FTSE 100 geht es am ersten Tag der Woche aufwärts.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,24 Prozent stärker bei 8 440,32 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,662 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 420,26 Punkte an der Kurstafel, nach 8 420,26 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 420,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 451,64 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, stand der FTSE 100 bei 7 895,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 7 719,21 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 756,87 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,31 Prozent zu. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 4,60 Prozent auf 6,43 GBP), Weir Group (+ 4,09 Prozent auf 22,07 GBP), Centrica (+ 2,44 Prozent auf 1,48 GBP), Ashtead (+ 2,22 Prozent auf 58,92 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,17 Prozent auf 4,27 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen easyJet (-2,69 Prozent auf 4,78 GBP), Burberry (-2,50 Prozent auf 10,73 GBP), Sage (-2,45 Prozent auf 10,79 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,21 Prozent auf 8,77 GBP) und Whitbread (-0,94 Prozent auf 31,16 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 27 466 257 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 219,162 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,56 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 10,49 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at