Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich mit Kursplus

Zum Handelsende bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1,10 Prozent höher bei 44 458,61 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,396 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,476 Prozent auf 44 184,36 Punkte an der Kurstafel, nach 43 975,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 44 050,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 44 497,59 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44 371,51 Punkten gehandelt. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, bei 42 410,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 357,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,87 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 45 054,36 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 3,65 Prozent auf 261,57 USD), Goldman Sachs (+ 3,36 Prozent auf 743,38 USD), Boeing (+ 2,94) Prozent auf 232,61 USD), American Express (+ 2,36 Prozent auf 303,21 USD) und Home Depot (+ 1,99 Prozent auf 338,20 EUR). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil McDonalds (-0,89 Prozent auf 301,64 USD), IBM (-0,65 Prozent auf 234,77 USD), Johnson Johnson (-0,60 Prozent auf 172,78 USD), Salesforce (-0,44 Prozent auf 231,66 USD) und Walmart (-0,30 Prozent auf 103,62 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 34 120 161 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,826 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,98 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at