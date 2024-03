Optimismus in New York: NASDAQ Composite steigt

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,90 Prozent stärker bei 16 312,84 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,117 Prozent höher bei 16 185,76 Punkten, nach 16 166,79 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 16 127,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 335,30 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,978 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 20.02.2024, den Wert von 15 630,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 14 777,94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.03.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 11 675,54 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 10,48 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 16 449,70 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AmeriServ Financial (+ 6,28 Prozent auf 2,54 USD), Century Aluminum (+ 6,05 Prozent auf 12,44 USD), Century Casinos (+ 6,03 Prozent auf 2,99 USD), Lifetime Brands (+ 5,75 Prozent auf 9,56 USD) und Geron (+ 5,67 Prozent auf 3,45 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Landec (-31,57 Prozent auf 4,92 USD), Comtech Telecommunications (-7,00 Prozent auf 3,19 USD), Powell Industries (-5,96 Prozent auf 137,14 USD), Ebix (-5,15 Prozent auf 0,92 USD) und Computer Programs and Systems (-4,00 Prozent auf 9,59 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 564 747 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,854 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 14,16 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

