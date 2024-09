Optimismus in Wien: ATX am Nachmittag mit Kursplus

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,43 Prozent fester bei 3 597,91 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 115,487 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 3 582,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3 582,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 610,84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 580,89 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,467 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 13.08.2024, den Wert von 3 566,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.06.2024, lag der ATX noch bei 3 603,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 145,71 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 5,45 Prozent zu Buche. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 4,56 Prozent auf 18,59 EUR), Lenzing (+ 2,65 Prozent auf 30,95 EUR), Telekom Austria (+ 2,49 Prozent auf 8,63 EUR), Andritz (+ 2,26 Prozent auf 61,15 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,57 Prozent auf 90,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil CA Immobilien (-2,21 Prozent auf 27,46 EUR), IMMOFINANZ (-1,74 Prozent auf 25,35 EUR), EVN (-0,80 Prozent auf 31,05 EUR), Erste Group Bank (-0,40 Prozent auf 47,66 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,17 Prozent auf 29,80 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 353 985 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 26,091 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 2,62 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at