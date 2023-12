Optimismus in Wien: ATX Prime mittags fester

Kaum bewegt zeigt sich der ATX Prime am Mittag.

Um 12:10 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,02 Prozent auf 1 659,73 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0,027 Prozent schwächer bei 1 659,04 Punkten, nach 1 659,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 653,68 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 663,88 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 607,47 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 601,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 567,66 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 4,80 Prozent. Bei 1 789,53 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 513,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit voestalpine (+ 1,43 Prozent auf 26,90 EUR), Lenzing (+ 1,36 Prozent auf 33,55 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,13 Prozent auf 25,10 EUR), Raiffeisen (+ 0,82 Prozent auf 15,90 EUR) und PORR (+ 0,81 Prozent auf 12,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Schoeller-Bleckmann (-1,58 Prozent auf 40,55 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,52 Prozent auf 9,10 EUR), Rosenbauer (-1,41 Prozent auf 28,00 EUR), AMAG (-1,12 Prozent auf 26,60 EUR) und BAWAG (-0,92 Prozent auf 47,52 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 296 736 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 30,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

