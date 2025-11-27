ATX Prime-Handel aktuell: So steht der ATX Prime nachmittags

Um 15:41 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,49 Prozent schwächer bei 2 472,47 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,010 Prozent auf 2 484,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 484,71 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 464,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 484,46 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 3,56 Prozent zu. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 27.10.2025, bei 2 338,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 326,89 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 27.11.2024, mit 1 746,70 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 35,41 Prozent zu Buche. Bei 2 485,10 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 745,07 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 3,97 Prozent auf 10,48 EUR), Frequentis (+ 3,45 Prozent auf 66,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,22 Prozent auf 32,05 EUR), Rosenbauer (+ 2,71 Prozent auf 45,50 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2,00 Prozent auf 3,32 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen voestalpine (-2,87 Prozent auf 36,60 EUR), Warimpex (-2,57 Prozent auf 0,49 EUR), PORR (-1,47 Prozent auf 30,20 EUR), Semperit (-1,37 Prozent auf 13,00 EUR) und Raiffeisen (-1,07 Prozent auf 35,08 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der FACC-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 182 066 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,360 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 1,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,99 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

