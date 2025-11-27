FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|Kursverlauf
|
27.11.2025 15:59:08
ATX Prime-Handel aktuell: So steht der ATX Prime nachmittags
Um 15:41 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,49 Prozent schwächer bei 2 472,47 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,010 Prozent auf 2 484,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 484,71 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 464,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 484,46 Einheiten.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 3,56 Prozent zu. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 27.10.2025, bei 2 338,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 326,89 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 27.11.2024, mit 1 746,70 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 35,41 Prozent zu Buche. Bei 2 485,10 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 745,07 Zählern.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 3,97 Prozent auf 10,48 EUR), Frequentis (+ 3,45 Prozent auf 66,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,22 Prozent auf 32,05 EUR), Rosenbauer (+ 2,71 Prozent auf 45,50 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2,00 Prozent auf 3,32 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen voestalpine (-2,87 Prozent auf 36,60 EUR), Warimpex (-2,57 Prozent auf 0,49 EUR), PORR (-1,47 Prozent auf 30,20 EUR), Semperit (-1,37 Prozent auf 13,00 EUR) und Raiffeisen (-1,07 Prozent auf 35,08 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der FACC-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 182 066 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,360 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 1,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,99 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu FACC AGmehr Nachrichten
|
27.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
27.11.25
|ATX Prime-Handel aktuell: So steht der ATX Prime nachmittags (finanzen.at)
|
27.11.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|Aufschläge in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
25.11.25
|ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime steigen (finanzen.at)
|
25.11.25