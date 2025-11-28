Raiffeisen Aktie

Raiffeisen-Performance im Blick 28.11.2025 10:03:43

ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Raiffeisen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Raiffeisen-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,15 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 550,964 Raiffeisen-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 283,75 EUR, da sich der Wert einer Raiffeisen-Aktie am 27.11.2025 auf 35,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 92,84 Prozent.

Zuletzt verbuchte Raiffeisen einen Börsenwert von 11,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

