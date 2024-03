Optimismus in Wien: ATX Prime steigt zum Ende des Montagshandels

Am Montagabend zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Am Montag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,60 Prozent höher bei 1 721,32 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent fester bei 1 711,17 Punkten in den Handel, nach 1 710,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 724,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 710,58 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 1 716,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2023, wurde der ATX Prime mit 1 687,52 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 1 582,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,425 Prozent aufwärts. 1 750,09 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Flughafen Wien (+ 3,88 Prozent auf 50,90 EUR), IMMOFINANZ (+ 2,00 Prozent auf 22,90 EUR), STRABAG SE (+ 1,79 Prozent auf 42,55 EUR), S IMMO (+ 1,78 Prozent auf 16,00 EUR) und BAWAG (+ 1,54 Prozent auf 56,05 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Lenzing (-3,50 Prozent auf 24,85 EUR), Wolford (-1,00 Prozent auf 3,98 EUR), Addiko Bank (-0,98 Prozent auf 15,10 EUR), Telekom Austria (-0,78 Prozent auf 7,60 EUR) und ZUMTOBEL (-0,51 Prozent auf 5,83 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 367 616 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 23,346 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Addiko Bank-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,74 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at