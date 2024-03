Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Der ATX Prime stieg im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,41 Prozent auf 1 777,48 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,005 Prozent auf 1 770,15 Punkte an der Kurstafel, nach 1 770,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 1 778,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 769,16 Punkten erreichte.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 708,41 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 714,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.03.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 552,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,70 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 778,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Semperit (+ 10,45 Prozent auf 12,26 EUR), Marinomed Biotech (+ 4,29 Prozent auf 21,90 EUR), Addiko Bank (+ 3,76 Prozent auf 17,95 EUR), Rosenbauer (+ 2,92 Prozent auf 28,20 EUR) und Frequentis (+ 2,61 Prozent auf 27,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen IMMOFINANZ (-3,62 Prozent auf 22,60 EUR), STRABAG SE (-2,38 Prozent auf 39,05 EUR), Verbund (-1,95 Prozent auf 67,75 EUR), PORR (-1,39 Prozent auf 14,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,34 Prozent auf 44,30 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 134 320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 23,763 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at