Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start des Montagshandels stärker
Um 09:12 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,28 Prozent höher bei 2 414,85 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,133 Prozent höher bei 2 387,47 Punkten, nach 2 384,30 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2 387,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 415,74 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.10.2025, bei 2 331,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 392,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der ATX Prime auf 1 761,01 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 32,25 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell PORR (+ 5,19 Prozent auf 28,35 EUR), Wienerberger (+ 5,16 Prozent auf 28,92 EUR), voestalpine (+ 3,85 Prozent auf 35,60 EUR), Raiffeisen (+ 3,70 Prozent auf 34,22 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,99 Prozent auf 27,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-5,08 Prozent auf 3,36 EUR), Warimpex (-3,53 Prozent auf 0,49 EUR), Frequentis (-2,19 Prozent auf 62,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,57 Prozent auf 6,26 EUR) und Polytec (-1,25 Prozent auf 3,16 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 96 457 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 34,603 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die höchste Dividendenrendite.
