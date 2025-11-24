voestalpine Aktie

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

ATX Prime-Kursverlauf 24.11.2025 12:26:40

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime am Mittag fester

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime am Mittag fester

Der ATX Prime steigt am Montagmittag.

Am Montag geht es im ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 1,27 Prozent auf 2 414,55 Punkte nach oben. In den Handel ging der ATX Prime 0,133 Prozent fester bei 2 387,47 Punkten, nach 2 384,30 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 433,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 387,47 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 331,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der ATX Prime auf 2 392,76 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, einen Stand von 1 761,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 32,24 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit PORR (+ 6,31 Prozent auf 28,65 EUR), Wienerberger (+ 5,02 Prozent auf 28,88 EUR), STRABAG SE (+ 4,26 Prozent auf 75,90 EUR), Frequentis (+ 3,75 Prozent auf 66,40 EUR) und voestalpine (+ 3,03 Prozent auf 35,32 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-3,14 Prozent auf 6,16 EUR), Wolford (-2,82 Prozent auf 3,44 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), Semperit (-1,36 Prozent auf 13,02 EUR) und UBM Development (-1,31 Prozent auf 22,60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 323 322 Aktien gehandelt. Mit 34,603 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. OMV lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,95 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

