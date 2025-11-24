voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|ATX Prime-Kursverlauf
|
24.11.2025 12:26:40
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime am Mittag fester
Am Montag geht es im ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 1,27 Prozent auf 2 414,55 Punkte nach oben. In den Handel ging der ATX Prime 0,133 Prozent fester bei 2 387,47 Punkten, nach 2 384,30 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 433,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 387,47 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 331,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der ATX Prime auf 2 392,76 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, einen Stand von 1 761,01 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 32,24 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit PORR (+ 6,31 Prozent auf 28,65 EUR), Wienerberger (+ 5,02 Prozent auf 28,88 EUR), STRABAG SE (+ 4,26 Prozent auf 75,90 EUR), Frequentis (+ 3,75 Prozent auf 66,40 EUR) und voestalpine (+ 3,03 Prozent auf 35,32 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-3,14 Prozent auf 6,16 EUR), Wolford (-2,82 Prozent auf 3,44 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), Semperit (-1,36 Prozent auf 13,02 EUR) und UBM Development (-1,31 Prozent auf 22,60 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 323 322 Aktien gehandelt. Mit 34,603 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. OMV lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,95 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Analysen zu Semperit AG Holdingmehr Analysen
|12.11.25
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|01.07.25
|Semperit kaufen
|Baader Bank
|21.05.25
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|09.04.25
|Semperit buy
|Warburg Research
|08.04.25
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|89,10
|0,00%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,20
|1,35%
|Frequentis
|66,20
|3,44%
|Kapsch TrafficCom AG
|6,14
|-3,46%
|Marinomed Biotech AG
|19,90
|0,00%
|OMV AG
|48,18
|0,67%
|PORR AG
|28,90
|7,24%
|Raiffeisen
|34,12
|3,39%
|Semperit AG Holding
|13,20
|0,00%
|STRABAG SE
|75,80
|4,12%
|UBM Development AG
|22,60
|-1,31%
|voestalpine AG
|35,22
|2,74%
|Warimpex
|0,50
|-1,96%
|Wienerberger AG
|28,84
|4,87%
|Wolford AG
|3,60
|1,69%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 409,82
|1,07%