Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start mit grünem Vorzeichen

Der ATX Prime bleibt auch am Mittwochmorgen auf Erholungskurs.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,03 Prozent stärker bei 1 573,86 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 1 573,45 Punkte an der Kurstafel, nach 1 573,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 572,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 577,16 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 1,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 570,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2023, wies der ATX Prime 1 564,13 Punkte auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 27.09.2022, einen Stand von 1 372,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 verlor der Index bereits um 0,621 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 530,67 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 2,65 Prozent auf 6,19 EUR), Wienerberger (+ 2,21 Prozent auf 24,10 EUR), PORR (+ 1,72 Prozent auf 11,80 EUR), voestalpine (+ 0,71 Prozent auf 25,70 EUR) und Semperit (+ 0,60 Prozent auf 16,66 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Polytec (-1,49 Prozent auf 3,96 EUR), UBM Development (-1,46 Prozent auf 20,30 EUR), AT S (AT&S) (-1,23 Prozent auf 27,36 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,05 Prozent auf 9,40 EUR) und BAWAG (-1,04 Prozent auf 41,98 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 20 773 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 27,706 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

2024 verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,86 Prozent, die höchste im Index.

