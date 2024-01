Optimismus in Zürich: SPI mittags mit positivem Vorzeichen

Der SPI steigt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,04 Prozent auf 14 844,35 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,001 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,308 Prozent auf 14 793,38 Punkte an der Kurstafel, nach 14 839,12 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 14 793,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 858,46 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.12.2023, wies der SPI 14 571,23 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, den Stand von 13 508,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, bei 14 552,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 14 867,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Kinarus (+ 320,00 Prozent auf 0,00 CHF), Spexis (+ 27,10 Prozent auf 0,39 CHF), Addex Therapeutics (+ 11,11 Prozent auf 0,10 CHF), Meyer Burger (+ 8,67 Prozent auf 0,13 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,17 Prozent auf 4,82 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Perrot Duval SA (-10,00 Prozent auf 54,00 CHF), Kudelski (-6,05 Prozent auf 1,17 CHF), Idorsia (-5,05 Prozent auf 1,43 CHF), Evolva (-4,12 Prozent auf 0,65 CHF) und ams (-3,70 Prozent auf 2,14 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Kinarus-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 116 546 215 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 272,652 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Die Orascom Development-Aktie präsentiert mit 5,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index zeigt die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

