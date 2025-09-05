Orsted Aktie
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928
|Turbulenzen
|
05.09.2025 10:23:39
Orsted-Aktie steigt aber: Jahresziel wird gesenkt - Kapitalerhöhung genehmigt
Orsted zufolge wirken sich die niedrigeren Windgeschwindigkeiten im Offshore-Portfolio mit etwa 1,2 Milliarden Kronen negativ auf das operative Ergebnis aus. Hinzu komme eine Verzögerung des Offshore-Bauprojekts "Greater Changhua 2B" in Taiwan.
Die Senkung des Ausblicks kommt am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung, auf der die Aktionäre der 60 Milliarden Kronen schweren Kapitalerhöhung mit großer Mehrheit zugestimmt haben. Mit dem frischen Geld will Orsted eine Finanzierungslücke schließen, nachdem das Unternehmen einen Teilverkauf seines US-Windparkprojektes "Sunrise" vor der Küste New Yorks absagen musste. Hintergrund für den Schritt war der von US-Präsident Donald Trump begrenzte Ausbaus der Windkraft.
Zudem hat die Trump-Regierung Ende August einen Baustopp für das bereits weit fortgeschrittene Windkraftprojekt "Revolution Wind" vor der Küste von Rhode Island verhängt. Hiergegen will Orsted nun zusammen mit seinem Partner, der Infrastruktur-Tochter des US-Finanzriesen BlackRock, vor Gericht ziehen und eine Klage beim zuständigen US-Bezirksgericht einreichen.
Die Orsted-Aktie notiert im Handel in Dänemark zeitweise 0,65 Prozent höher bei 200,30 DKK.
/err/stk/jha/
FREDERICIA (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Orstedmehr Nachrichten
|
07:40
|Ørsted adjusts full-year EBITDA guidance for 2025 (EQS Group)
|
01.09.25
|Orsted-Aktie steigt: Orsted erhält Unterstützung von Equinor bei Kapitalerhöhung (dpa-AFX)
|
26.08.25
|Jefferies-Analyst bleibt vorsichtig: Orsted-Aktie als fair bewertet eingestuft - trotz geplanter Kapitalerhöhung (finanzen.at)
|
25.08.25
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Puma haussieren - Orsted brechen ein (Dow Jones)
|
25.08.25
|Baustopp in den USA: Schwache Orsted-Aktie zieht Windkraft-Aktien Nordex und Vestas mit runter (dpa-AFX)
|
25.08.25
|MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Orsted brechen ein (Dow Jones)
|
25.08.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Orsted sacken ab nach US-Projektstopp - Branche leidet mit (dpa-AFX)
|
25.08.25
|ROUNDUP/Nach US-Windpark-Baustopp: Orsted bekräftigt Pläne für Kapitalerhöhung (dpa-AFX)