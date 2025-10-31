Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
31.10.2025 09:39:15
Outage at Amazon cloud service unit causes major disruption
The outage affected major websites and apps, such as Duolingo and Snapchat, which suffered connectivity issues after Amazon cloud services unit AWS went down. The company later said it had restored service.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
