BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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Aktuelle Analyse im Blick 20.04.2026 11:04:47

Outperform-Note für BASF-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Outperform-Note für BASF-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die BASF-Aktie aus.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 53 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs hätten so manches Überkapazitätsproblem in der Chemiebranche gelöst, schrieb James Hooper am Freitagabend. Selbst wenn die Straße von Hormus nun wieder geöffnet bleibe, reiche der Rückstau in der Lieferkette kurzfristig für positive Ergebnisüberraschungen. Hooper nennt hier explizit BASF und die nun nicht mehr negativ eingestuften Arkema.

Aktienbewertung im Detail: Die BASF-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:48 Uhr 0,5 Prozent auf 52,50 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 16,19 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 364 897 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 18,2 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q1 2026 dürfte BASF am 30.04.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 20:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: BASF SE

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