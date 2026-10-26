BASF Aktie
|51,79EUR
|-0,40EUR
|-0,77%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 60 auf 53 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte begründete dies am Montag mit der Unsicherheit rund um die beabsichtigte Übernahme von Evonik. Sie wiederholte zwar ihre jüngste Einschätzung, dass ein Kauf zwar langfristig sowohl strategisch als auch finanziell Sinn machen würde. Ein Deal dieser Größenordnung bringe jedoch enorme Komplexität und auch entsprechende Ausführungsrisiken mit sich./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
51,00 €
|
Abst. Kursziel*:
3,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,34%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
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10:01
|BASF-Analyse: Deutsche Bank AG setzt Aktie auf niedrigeres Hold herab (finanzen.at)
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|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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23.10.26
|ROUNDUP 2/Kreise: BASF geht mit höherer Offerte auf Evonik zu - 24 Euro je Aktie (dpa-AFX)
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23.10.26
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|BASF und Evonik-Aktien uneinheitlich: Neuer Bericht bringt Übernahmefantasie zurück (dpa-AFX)
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23.10.26
|ROUNDUP/Kreise: BASF geht mit höherer Offerte auf Evonik zu - 24 Euro je Aktie (dpa-AFX)
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|Bernstein Research
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|51,74
|-0,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|06:57
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|23.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG