BASF Aktie
|51,83EUR
|-1,32EUR
|-2,48%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Die europäische Politik sende protektionistischere Signale zugunsten ihrer Chemiebranche, die strukturellen Wettbewerbsnachteil durch hohe lokale Kosten, schwache Nachfrage und starken Importdruck erlebe, schrieb Chetan Udeshi am Freitag. Bei der Einzelwerteauswahl sieht er vor allem lokaler agierende Unternehmen mit vergleichsweise kleinem Fußabdruck in China wie Lanxess im Vorteil. Globaler agierende Konzerne wie BASF, mit starker Produktion und hohem Absatz in China und dem Rest der Welt seien weniger begünstigt. Sie könnten bei erschwertem Zugang zum europäischen Markt zunehmende Überkapazitäten und den Preisdruck in anderen Märkten zu spüren bekommen./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underweight
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
51,87 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
51,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
10.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
10.09.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|52,00
|-2,16%
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|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.