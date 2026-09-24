BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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24.09.2026 12:03:26

BASF Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Der Rückenwind der Sonderkonjunktur durch den Nahost-Krieg lasse nach, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Er bleibt daher selektiv in Europas Chemiebranche und sucht nach Sonderstorys. BASF, Wacker Chemie, Yara, Evonik, Brenntag, IMCD, DSM-Firmenich und Arkema rät er besonders nachdrücklich in den Portfolios unterzugewichten. Das jüngst kolportierte angebliche Interesse von BASF an Evonik sieht er kritisch. Es gäbe bessere Alternativen für die Ludwigshafener./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 23:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Underweight
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
52,07 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
52,51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:03 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 BASF Outperform Bernstein Research
11.09.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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BASF 52,42 1,14% BASF

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13:59 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
13:59 Fraport Market-Perform Bernstein Research
13:58 BP Outperform RBC Capital Markets
13:57 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
13:56 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:22 Tesla Neutral UBS AG
13:19 AB InBev Buy UBS AG
13:19 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
12:51 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:51 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:50 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:39 Diageo Hold Deutsche Bank AG
12:34 BBVA Hold Deutsche Bank AG
12:31 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
12:30 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
12:25 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
12:09 ASOS Buy Deutsche Bank AG
12:09 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:08 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:08 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
12:08 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
12:08 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:07 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:04 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:04 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:02 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:31 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
11:08 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:07 secunet Security Networks Buy Warburg Research
11:07 Kontron Buy Warburg Research
11:05 Dürr Halten DZ BANK
10:24 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
10:05 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
09:46 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:30 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
09:29 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:35 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
08:28 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
08:18 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
08:04 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
07:29 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
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