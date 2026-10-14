BASF Aktie
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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Aussichten für Investments im Bereich der europäischen Industrie- und Upstream-Chemie seien überwiegend negativ beurteilt worden, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei BASF seien die Reaktionen unter Berücksichtigung des Synergiepotenzials im Falle einer Übernahme von Evonik fast ausnahmslos negativ gewesen./edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 04:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
52,21 €
|
Abst. Kursziel*:
16,84%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
52,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,15%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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|28.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|BASF Outperform
|Bernstein Research
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|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
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|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|52,43
|1,94%
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|Bernstein Research
|11:03
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|09:54
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|BP Buy
|UBS AG
|09:44
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:43
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.