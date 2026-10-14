BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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14.10.2026 11:02:48

BASF Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Aussichten für Investments im Bereich der europäischen Industrie- und Upstream-Chemie seien überwiegend negativ beurteilt worden, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei BASF seien die Reaktionen unter Berücksichtigung des Synergiepotenzials im Falle einer Übernahme von Evonik fast ausnahmslos negativ gewesen./edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 04:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
52,21 € 		Abst. Kursziel*:
16,84%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
52,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,15%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:02 BASF Outperform Bernstein Research
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
28.09.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 BASF Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

BASF 52,43 1,94% BASF

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09:54 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:53 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09:45 BP Buy UBS AG
09:44 Zalando Buy UBS AG
09:43 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
09:13 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:13 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:46 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:33 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
08:21 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:21 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
08:20 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:02 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:02 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:16 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
13.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research
13.10.26 DEUTZ Buy Warburg Research
13.10.26 ABB Neutral UBS AG
13.10.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
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