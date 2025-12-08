Schwacher Handel in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung im Minus

Der ATX Prime gibt am Montagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,11 Prozent auf 2 523,18 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent tiefer bei 2 525,60 Punkten in den Handel, nach 2 525,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 528,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 520,17 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2 361,33 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bei 2 318,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 787,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 38,19 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 546,28 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Palfinger (+ 2,10 Prozent auf 34,10 EUR), DO (+ 1,78 Prozent auf 194,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,24) Prozent auf 3,66 EUR), Frequentis (+ 0,86 Prozent auf 70,40 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,66 Prozent auf 6,14 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-2,54 Prozent auf 19,20 EUR), Flughafen Wien (-2,18 Prozent auf 53,80 EUR), Raiffeisen (-1,95 Prozent auf 34,14 EUR), FACC (-1,75 Prozent auf 11,26 EUR) und Lenzing (-1,25 Prozent auf 23,70 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 38 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 37,185 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,71 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

