Palo Alto Networks-Aktie bricht ein: Erwartungen beim Gewinn verfehlt

Das US-Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet.

Das US-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat am Mittwoch seine Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 offengelegt. Der Gewinn je Aktie (EPS) lag dabei mit 0,47 US-Dollar unter dem Wert des Vorjahreszeitraums, als ein EPS von 0,49 US-Dollar erzielt worden war. Analysten hatten im Vorfeld geschätzt, dass der Gewinn von Palo Alto auf 0,891 US-Dollar je Aktie klettern würde.

Den Quartalsumsatz gab das Unternehmens mit 2,5 Milliarden US-Dollar an und übertraf damit die Expertenprognosen, die sich auf 2,46 Milliarden US-Dollar belaufen hatten, leicht. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte Palo Alto Networks noch 2,14 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Im nachbörslichen Mittwochshandel an der NASDAQ bewegt sich die Palo Alto-Aktie zeitweise 5,10 Prozent tiefer und kostet damit 189,40 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at