27.02.2026 00:33:34

Paramount set for $111bn Warner Bros takeover after Netflix drops bid

Netflix's decision to back down from the bidding war clears the path for Paramount to win the takeover battle.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
