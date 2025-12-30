Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.12.2025 06:52:00

Partnerschaft besiegelt: Nvidia kauft Intel-Aktien

Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt, beteiligt sich mit rund 4,5 Prozent an Intel. Es ist eine Kombination aus Kapitalspritze und Partnerschaft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
09.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intel Corp. 30,94 0,42% Intel Corp.
NVIDIA Corp. 159,84 -0,35% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinehitlich
Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen